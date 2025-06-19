Lockheed Martin пропонує Великій Британії систему протиракетної оборони «Золотий купол»

За даними Financial Times

Lockheed Martin, відома американська оборонна компанія, звернулася до уряду Великої Британії з пропозицією щодо створення нової системи протиракетної оборони. Ця ініціатива з’явилася на фоні зростаючої геополітичної напруженості та активних зусиль США в рамках проєкту «Золотий купол».

Френк Сент-Джон, головний операційний директор Lockheed Martin, у розмові з Financial Times підкреслив, що компанія готова надати Великій Британії критично важливі технології, поки уряд визначається зі стратегією. Нещодавній стратегічний огляд оборони Лейбористської партії акцентував увагу на важливості систем протиповітряної оборони, хоча конкретні плани не були озвучені.

Проєкт «Золотий купол», натхненний ізраїльською системою «Залізний купол», має на меті створення космічного протиракетного щита для захисту США від сучасних ракетних загроз. Lockheed Martin вже володіє технологіями, такими як перехоплювачі, наземні сенсори та системи космічної ситуаційної обізнаності, які можуть швидко забезпечити Великій Британії початкові можливості.

Компанія також висловила готовність співпрацювати з будь-якими партнерами, яких обере Британія, для розробки системи командування і управління, що інтегрує всі компоненти та забезпечує сумісність із системами Європи і США.

Джерела з британського Міністерства оборони підтвердили, що представники Lockheed Martin нещодавно провели брифінг для чиновників відомства. Водночас, вони зазначили, що Британія, ймовірно, не обере шлях створення власної версії «Золотого купола», а скоріше зосередиться на розробці інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Після початку війни в Україні розробка інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони стала пріоритетом для урядів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що для протидії загрозі з боку Росії потрібно в чотири рази більше систем, ніж альянс має на сьогодні.

Lockheed Martin виробляє системи протиракетної оборони Thaad та Pac-3, а також має радіолокаційні системи та сузір’я супутників Leo, здатні протидіяти загрозам на різних відстанях. Компанія є однією з американських оборонних підрядників, які претендують на участь у проєкті «Золотий купол», ініційованому президентом Дональдом Трампом.

Френк Сент-Джон також повідомив, що Lockheed подала понад сто офіційних документів з можливостями та планами, а також веде переговори зі стартапами Кремнієвої долини та технологічними групами щодо потенційного партнерства.

Крім того, компанія планує посилити співпрацю з європейськими оборонними підприємствами, щоб не втратити можливості для вигідного експорту, оскільки регіон прагне розширити свій внутрішній оборонний потенціал.