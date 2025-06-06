Підрив тепловоза в Бєлгородській області: інцидент на залізниці

Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram-каналі

У Бєлгородській області Росії, в Прохорівському районі, стався інцидент, коли тепловоз зійшов з колії, ймовірно, через підрив залізничних шляхів. Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

“Відбулося сходження резервного тепловоза. За попередньою інформацією – внаслідок закладеного під рейки вибухового пристрою. Потерпілих немає.” – В’ячеслав Гладков

Відомо, що внаслідок події були пошкоджені залізничні колії, і на місці працюють ремонтні бригади. Через цей інцидент рух поїздів затримався на 2,5 години, але згодом був відновлений відповідно до графіка.

Цей випадок стався на фоні інших подій у регіоні. Наприклад, 31 травня ввечері в Брянській області на ділянці залізниці між Вигоничами та Пільшиним обвалилася конструкція автомобільного мосту, що призвело до падіння уламків на пасажирський потяг, який проходив під мостом. Внаслідок цього інциденту загинули та постраждали люди.

Наступного дня, 1 червня, близько 3:00, обвалився залізничний міст у Залізногірському районі Курської області. Потяг, що рухався цим мостом, зійшов з колії і впав на автомобільну дорогу, в результаті чого постраждали машиніст і двоє його помічників.