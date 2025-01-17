Василь Ломаченко, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, за роки своєї професійної кар’єри заробив значні кошти, які інвестував у різні проєкти. Серед них – будівництво готелю Loma Club Hotel у Затоці Одеської області, що стало прикладом внеску у розвиток української економіки.

Про це повідомило видання Чемпіон.

Як з’ясувалося, Ломаченко також інвестував у бізнес-проєкти, які викликають суперечливі емоції, особливо на тлі повномасштабної війни. Одним із таких є ресторан Novikov Beverly Hills у Лос-Анджелесі, що працює за франшизою російського ресторатора Аркадія Новикова.

Хто такий Аркадій Новиков?

Новиков є відомим ресторатором у РФ, який почав свою діяльність у 90-х роках. Він особисто знайомий із Володимиром Путіним, входив до Вищої ради партії “Єдина Росія” та був довіреною особою Путіна на виборах 2012 і 2018 років. Його компанія обслуговувала урядові й президентські заходи в Росії.

Мережа ресторанів Novikov Group діє по всьому світу, зокрема у США, Великій Британії, Туреччині, ОАЕ, Іспанії та Саудівській Аравії. Ломаченко став співінвестором одного з таких ресторанів у США через свою компанію Loma Power Holding.

За даними реєстрів, Loma Power Holding належить Ломаченку, а його менеджер Егідіюс Клімас, знайомий із Новиковим, залучив компанію до цього проєкту.

Цікаво, що Ломаченко, попри три роки війни, жодного разу відкрито не засудив російську агресію або Володимира Путіна.