Американський мільярдер витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на підтримку Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів під час передвиборчої кампанії у 2024 році.

Про це пише The Washington Post.

Як повідомляє видання, “вражаючі” масштаби фінансової підтримки від Маска закріпили за ним статус “найбільшого політичного донора” виборчого циклу. Вплив мільярдера у команді Трампа настільки зріс, що деякі критики називають його “необраним співпрезидентом”.

Минулого року Маск відіграв ключову роль у створенні America PAC — організації, що працювала на підтримку Трампа. Організація залучила 263 мільйони доларів для підтримки республіканців.

Як зазначає видання, наприкінці жовтня Маск щодня роздавав 1 мільйон доларів зареєстрованим виборцям, які підписали спеціальну петицію, витративши на це 52 мільйони доларів.

З таких політичних вкладень Маска отримав і для себе фінансову вигоду — після перемоги Трампа акції Tesla різко зросли, що значно збільшило статки американського мільярдера. Крім того, після виборів Трамп доручив Маску очолити новостворений “Департамент ефективності уряду”, який займатиметься скороченням федеральних витрат.

Як пише The Washington Post, це може безпосередньо вплинути на компанії Tesla та SpaceX, спрощуючи державний нагляд за їхньою діяльністю. Інвестори очікують, що адміністрація Трампа спростить регулювання автономного водіння, що дасть Tesla стратегічну перевагу на ринку.