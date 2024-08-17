Велика Британія не може дозволити Україні завдавати ударів далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії через опір з боку Сполучених Штатів, які побоюються можливої ескалації.

Про це повідомляє The Times, посилаючись на джерела в британському уряді.

Зазначається, що Вашингтон фактично блокує Великобританію від дозволу Києву запускати ракети Storm Shadow всередині Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни в Україні. Лондон надіслав відповідний запит Вашингтону понад місяць тому, та досі не отримав відповіді.

Виявилось, що для надання дозволу Україні застосовувати ракетами Storm Shadow по Росії, Велика Британія має отримати схвалення не тільки від США, але й від Франції та третьої неназваної країни НАТО. Джерела видання підкреслили, що Лондон не звинувачує США в затягуванні процесу, оскільки розуміє, що схвалення подібних рішень “вимагає часу”.

При цьому повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер заявив Times Radio, що питання використання британської далекобійної зброї — це справа Лондону і Києва. The Times зазначає, що США можуть чекати підсумків операції українських сил в Курській області для ухвалення рішення.

Раніше представник британського уряду зазначив, що Велика Британія надає військову допомогу для підтримки права України на самооборону від незаконних нападів Росії, відповідно до міжнародного гуманітарного права.