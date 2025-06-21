Протести у Лондоні на підтримку Палестини та проти ударів Ізраїлю по Ірану

Про це повідомляє The Guardian

21 червня у Лондоні, Великобританія, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити свою підтримку Палестині та протестувати проти ізраїльських ударів по Ірану. Цю інформацію підтверджують численні джерела.

Протестуючі розпочали марш від Рассел-сквер і пройшли до Вайтхолу, тримаючи в руках палестинські прапори та вигукуючи гасла на кшталт: «Вільна, вільна Палестина», «Досить окупації, Ізраїль – терористична держава» і «Припиніть бомбити Іран».

Учасники акції закликали уряд Великої Британії зупинити експорт зброї та військову співпрацю з Ізраїлем. Протест супроводжувався контрпротестом проізраїльської групи «Зупиніть ненависть», яка зібралася поблизу мосту Ватерлоо.

Напередодні, 20 червня, активісти з Palestine Action повідомили про проникнення на найбільшу авіабазу Великої Британії RAF Brize Norton, де вони пошкодили два військові літаки. Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав ці дії неприйнятними та наказав провести повну перевірку безпеки бази.

Атаки Ізраїлю на Іран: останні новини

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів Ірану внаслідок атак Ізраїлю на ядерні об’єкти країни.