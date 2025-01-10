Дві масштабні пожежі, що охопили Лос-Анджелес зі сходу та заходу, знищили майже 10 000 будівель і споруд, поширюючись на третю ніч поспіль, попри ослаблення сильних вітрів. Пожежі в Палісейдсі між Санта-Монікою і Малібу, а також у Ітоні поблизу Пасадени вже визнані найруйнівнішими в історії міста, охопивши понад 34 000 акрів (13 750 гектарів), перетворюючи цілі райони на попіл.

Про це повідомляє Reuters.

Швидкі вітри та посушливі умови спричинили три великі пожежі навколо Лос-Анджелеса, що вже забрали життя щонайменше десяти людей, змусивши тисячі мешканців, зокрема відомих зірок Голлівуду, евакуюватися. Лікар судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомив, що кількість жертв зросла з семи до десяти.

“Виглядає так, ніби в цих районах впала атомна бомба. Я не очікую добрих новин і не чекаю на ці цифри”, – заявив шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна.

Пожежа в Ітоні зруйнувала або пошкодила від 4 000 до 5 000 будівель, тоді як пожежа в Палісейдсі знищила ще 5 300 об’єктів. Приватна компанія AccuWeather оцінила збитки та економічні втрати в межах від $135 до $150 мільярдів.

Мер міста Карен Басс заявила про готовність до масштабної відбудови міста, незважаючи на критику з боку новообраного президента Дональда Трампа та інших республіканців щодо її реакції на катастрофу. Президент Джо Байден оголосив надзвичайний стан і пообіцяв, що федеральний уряд відшкодує витрати на відновлення протягом наступних 180 днів.

“Я сказав губернатору та місцевим чиновникам не шкодувати коштів для стримання цих пожеж”, – зазначив Байден.

Усього в окрузі Лос-Анджелес горіло п’ять пожеж, а небо було заповнене літаками, які скидали воду та вогнезахисні засоби на палаючі пагорби. Один із швидко поширюваних пожеж спалахнув у Калібасасі, одному з найбагатших міст США, охопивши 960 акрів лише за кілька годин.

Через технічну помилку місцева влада помилково надіслала повідомлення про евакуацію всім мешканцям округу, хоча воно мало адресуватися лише районам, що постраждали від пожежі в Калібасасі.

Деякі мешканці Палісейдса повернулися, щоб оцінити збитки. “Ми живі. Це все, що має значення”, – сказав охоронець Білал Тухі, спостерігаючи за пошкодженим будинком свого роботодавця.

Навчальні заклади залишаються закритими через забруднене повітря, повідомив суперинтендант Альберто Карвальо. Вітри послабилися, але синоптики попереджають про їхнє посилення вночі, а також про червоні прапори небезпеки до п’ятниці.

Обсерваторія Маунт-Вілсон, де було зроблено важливі астрономічні відкриття, повідомила, що пожежа біля неї, схоже, під контролем.

У Голлівудських пагорбах вдалося повністю приборкати пожежу, що загрожувала визначним місцям. Найбільші пожежі сформували своєрідний клешнеподібний обхват навколо міста, який був видимий навіть з космосу.

Останніми днями пожежники з різних штатів США та Канади приєдналися до боротьби з вогнем. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв допомогу: “Канада тут, щоб допомогти нашим американським сусідам”.

Решта заходів включає встановлення комендантської години в районах, які підпадають під обов’язкову евакуацію, для забезпечення безпеки та запобігання мародерству.