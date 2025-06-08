Антиміграційні протести в Лос-Анджелесі: реакція Національної гвардії та позиції Трампа

Як пишуть ЗМІ ВВС та Reuters

У Лос-Анджелесі розпочалися антиміграційні протести, на які відреагували військові Національної гвардії США. Відомості про це надали ВВС та Reuters.

У неділю вранці близько десяти військових Національної гвардії зібралися біля федеральної будівлі в центрі міста, куди доставляли затриманих під час імміграційних рейдів, що відбулися в п’ятницю. Ці рейди викликали протести, які тривали і в суботу.

Цей комплекс розташований неподалік від мерії Лос-Анджелеса, де на неділю заплановано ще один протест проти імміграційних дій. Північне командування США повідомило, що Міністерство оборони Каліфорнії розгорнуло близько 300 солдатів у трьох різних місцях району Великого Лос-Анджелеса.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що Пентагон готовий направити армійські підрозділи до Лос-Анджелеса, якщо насильство продовжиться. Він також повідомив, що можуть бути залучені морські піхотинці, які перебувають на дійсній службі, і що кілька сотень з них отримали наказ готуватися до розгортання у разі потреби.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у програмі “Face the Nation” на каналі CBS підкреслила, що Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, учасників мирних протестів та правоохоронних органів.

“Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, людей, які беруть участь у мирних протестах, та правоохоронних органів.” – Крісті Ноем

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав рішення про залучення Нацгвардії “навмисним підбурюванням” і зазначив, що Трамп використовує її не через нестачу правоохоронців, а для створення видовища.

“Не влаштовуйте їм видовища. Ніколи не застосовуйте насильство. Висловлюйтесь мирно.” – Гевін Ньюсом

Він також висловив побоювання, що присутність Нацгвардії може лише посилити напруженість. Ньюсом назвав “ненормальною поведінкою” заяву голови Пентагону про можливе залучення армії для припинення заворушень, підкресливши, що не можна загрожувати розгортанням морських піхотинців проти власних громадян.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що якщо губернатор Каліфорнії та мер Лос-Анджелеса Карен Басс не впораються зі своєю роботою, федеральний уряд втрутиться і вирішить проблему з заворушеннями та мародерами.

“Якщо губернатор Каліфорнії та мер Лос-Анджелеса не можуть впоратися зі своєю роботою, то федеральний уряд втрутиться і розв’яже проблему з заворушеннями і мародерами так, як це має бути зроблено!” – Дональд Трамп

Президент має повноваження направляти Національну гвардію для певних цілей, зокрема для придушення заколотів.

Міграційні протести в США: основні факти

Протести розпочалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протесту заарештували профспілкового лідера, звинувативши його у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії у зв’язку з сутичками в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають тимчасово захищати співробітників ICE та інших федеральних органів. Розгортання триватиме 60 днів, остаточне рішення залишається за міністром оборони США.

Трамп та питання нелегальної міграції

Нелегальна імміграція стала однією з ключових тем передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Він пообіцяв зробити контроль на кордоні пріоритетом і депортувати мільйони мігрантів у разі переобрання.

22 січня 2025 року Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон з Мексикою.

1 березня 2025 року Пентагон оголосив про розгортання бригадної бойової групи Stryker і авіаційного батальйону загальної підтримки на кордоні з Мексикою.

4 червня 2025 року президент підписав указ, що забороняє в’їзд до США громадянам 12 країн через загрозу безпеці. До списку увійшли деякі країни Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, а також перелік держав з частковими обмеженнями.