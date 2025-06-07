Імміграційні рейди в Лос-Анджелесі спричинили протести та зіткнення з поліцією

Про це пише Reuters.

Увечері 6 червня в центрі Лос-Анджелеса відбулися зіткнення між поліцією та протестувальниками, що виникли після масштабних імміграційних рейдів, під час яких було затримано десятки осіб. Про це повідомляє Reuters.

Протестуючі зібралися біля будівлі федерального суду та в’язниці, де утримувалися затримані. Місцева влада закликала демонстрантів розійтися, але вони залишилися на місці та почали обмальовувати стіни суду. У відповідь поліція застосувала кийки для розгону протестувальників.

Протестуючі кидали уламки бетону в правоохоронців, а ті, у свою чергу, використовували сльозогінний газ, перцевий спрей та світло-шумові гранати.

Імміграційні рейди в Лос-Анджелесі

6 червня в Лос-Анджелесі відбулися імміграційні рейди, які стали частиною широкомасштабної кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на посилення контролю за іммігрантами. Рейди проводили агенти Служби імміграції та митного контролю США (ICE) разом з іншими федеральними правоохоронними органами.

Операції проходили в різних районах міста. За офіційними даними, було затримано 44 особи за порушення імміграційного законодавства, а також одну людину за перешкоджання діям федеральних агентів.

Ці дії викликали хвилю протестів серед місцевих жителів та активістів, які звинувачують владу в надмірній жорстокості та створенні атмосфери страху в іммігрантських громадах.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс засудила рейди, зазначивши, що вони