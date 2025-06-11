Комендантська година в Лос-Анджелесі через імміграційні протести

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США

Мер Лос-Анджелеса, Карен Басс, оголосила про введення комендантської години в центрі міста через тривалі протести та заворушення. Це рішення було озвучене під час пресконференції, де вона підкреслила необхідність вжиття заходів для забезпечення порядку.

Комендантська година буде діяти щонайменше кілька днів, з 20:00 до 6:00 за місцевим часом, охоплюючи територію в межах однієї квадратної милі.

“Я запроваджую комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса, щоб покласти край вандалізму й мародерству. … Якщо ви не живете і не працюєте в центрі Лос-Анджелеса – уникайте цієї території. Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години.” – Карен Басс

Вона також зазначила, що обмеження почнуть діяти у вівторок о 20:00 і триватимуть до ранку, а можливо, й довше.

«За нашими планами, комендантська година (з 20:00 до 06:00 – Ред.) діятиме протягом кількох днів», – додала Басс.

Мер повідомила, що минулої ночі було пограбовано щонайменше 23 бізнеси, а центр міста став жертвою вандалізму. «Це стало точкою перелому», – підкреслила вона.

Начальник поліції Лос-Анджелеса, Джим МакДоннелл, повідомив про 197 затриманих у вівторок, з яких 67 осіб були затримані за перекриття траси 101.

Міграційні протести в США

Протести розпочалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як імміграційні служби заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько “1000 учасників заворушень”. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті, неподалік магазину Home Depot, спалахнули нові зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронців.

Згідно з даними перепису населення, значна частина населення Каліфорнії складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для підтримки порядку під час протестів, які відбуваються в Лос-Анджелесі. Вони будуть розгорнуті на 60 днів для захисту співробітників ICE та інших урядових органів, які виконують свої обов’язки.