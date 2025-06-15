Про це повідомляє CNN.
У Лос-Анджелесі поліція видала накази про розгін протестувальників, які зібралися в кількох районах центру міста в рамках акцій “Ні королям”, що виступають проти політики Дональда Трампа. Цю інформацію підтверджує CNN.
Правоохоронці вирішили застосувати нелетальну зброю, яка може викликати дискомфорт і біль. Мітингарям та журналістам було рекомендовано залишити ці території.
Згідно з повідомленнями поліції, протестувальники кидали в офіцерів каміння, цеглу, пляшки та інші предмети. У відповідь на це правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.
Пізніше поліція зазначила, що в деяких районах протестувальники кидали у поліцейських бетонні блоки, каміння та навіть промислові феєрверки. “Агітатори не дозволяють медіа потрапити до цього району”, – додали в правоохоронних органах.
Для розгону протестувальників також була залучена кінна поліція, де поліцейський на коні розмахував кийком у бік демонстрантів під час акції “Ні королям”.
Протести “Ні королям” у США
14 червня по всій країні відбулися акції протесту проти політики президента Дональда Трампа. Було заплановано понад 2 тисячі акцій у містах та селищах усіх 50 штатів. У Лос-Анджелесі на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей, за даними місцевої влади.
Ці демонстрації проходили одночасно з військовим парадом, присвяченим 250-річчю армії США, у Вашингтоні – в той же день, коли Трампу виповнилося 79 років. Офіційні представники заперечували будь-який зв’язок між святковим парадом і днем народження президента.
Акції “Ні королям” стали продовженням протестів, які розпочалися тиждень тому в Лос-Анджелесі через масові арешти мігрантів та рішення Трампа направити нацгвардію і морських піхотинців до міста.
Коаліція продемократичних та ліберальних активістів організувала день протестів “Без королів”, щоб продемонструвати, що Трамп використовує святкування армії для власного прославлення, заявляють організатори.
Можливо, вам буде цікаво:
- Опитування Reuters/Ipsos показало розділену думку американців щодо дій Трампа під час протестів у Лос-Анджелесі та імміграційної політики.
- Україна відзначає 1208-й день війни, тривають обміни полоненими, активні бойові дії та повітряна тривога по всій країні.
- Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі подав у відставку через санкції ЄС, Великої Британії та США після розгону протестів у 2024 році.