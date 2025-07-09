У Харкові знайшли єнота Фаню після втечі під час атаки дронів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На проспекті Героїв Харкова власники кафе змогли знайти 11-місячного єнота на ім’я Фаня, який втік під час нічної атаки російських дронів 6 липня. Тварина зникла неподалік від кав’ярні.
9 липня власниця єнота Анастасія поділилася подробицями про його повернення. За її словами, Фаню знайшли близько 23:00 того ж дня.
“Він сидів у кущах біля кав’ярні і ричав: не розумів, як зайти. Смердів підвалом. Він одразу сів і почав їсти, як нічого не було. Ні з ким не побився, ми самі шоковані.”
Фаня, єнот, який втік з кав’ярні у Харкові 6 липня 2025 року, був знайдений у безпосередній близькості до закладу. Фото тварини надала її власниця Анастасія.
Анастасія вважає, що Фаня міг почути “клич” свого друга єнота Елі, яка також живе в кав’ярні.
“Увечері Еля (другий єнот – ред.) його звала. Вони з дитинства разом. Фаня не розмовляє, а Еля як пташечка ‘цвірінькає’. Гадаємо, що він міг повернутись через цей клич. Ми на зв’язку з лікарем. У Фані все добре.”
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