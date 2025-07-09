У Харкові знайшли єнота Фаню після втечі під час атаки дронів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На проспекті Героїв Харкова власники кафе змогли знайти 11-місячного єнота на ім’я Фаня, який втік під час нічної атаки російських дронів 6 липня. Тварина зникла неподалік від кав’ярні.

9 липня власниця єнота Анастасія поділилася подробицями про його повернення. За її словами, Фаню знайшли близько 23:00 того ж дня.

“Він сидів у кущах біля кав’ярні і ричав: не розумів, як зайти. Смердів підвалом. Він одразу сів і почав їсти, як нічого не було. Ні з ким не побився, ми самі шоковані.” – Анастасія, власниця єнота

Фаня, єнот, який втік з кав’ярні у Харкові 6 липня 2025 року, був знайдений у безпосередній близькості до закладу. Фото тварини надала її власниця Анастасія.

Анастасія вважає, що Фаня міг почути “клич” свого друга єнота Елі, яка також живе в кав’ярні.