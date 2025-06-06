Про це повідомляє BBC.

У Великій Британії нещодавно було виявлено полотно видатного художника Вільяма Тернера під назвою “Висхідний шквал” (The Rising Squall), яке вважалося втраченим протягом понад 150 років. Цю інформацію оприлюднили у BBC.

Ця картина є першою олійною роботою Тернера, яка коли-небудь експонувалася. Її вдалося ідентифікувати після проведення реставраційних робіт, під час яких було виявлено підпис художника. Раніше найстарішою олійною картиною Тернера вважалася “Рибалка в морі” (1796).

“Висхідний шквал” був створений під час першого мистецького туру Тернера в підлітковому віці, коли він подорожував з Лондона до Західної Австралії.

Цю картину вперше представили у Королівській академії у 1793 році. Тоді полотно придбав Роберт Ніксон, а згодом його успадкував його син. Востаннє “Висхідний шквал” бачили у Тасманії (Австралія) у 1858 році, після чого його подальша доля залишалася невідомою.

На картині зображено гаряче джерело та спа у Брістолі, які вже не існують. Тернер обрав ракурс зі східного берега річки Ейвон, до зведення підвісного мосту Кліфтон.

Ця робота згадувалася у некрологах, присвячених життю художника, але протягом близько століття її помилково вважали аквареллю, а не олійним живописом.

Картина буде представлена на виставці в Sothebyʼs з 28 червня до 1 липня, а згодом її виставлять на аукціон. Оцінюють її вартість у 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Джозеф Меллорд Вільям Тернер (1775–1851) – англійський художник, гравер і аквареліст, відомий своєю яскравою колірною палітрою, уявними пейзажами та драматичними морськими сценами. Він створив понад 550 олійних картин, 2000 акварелей та 30 000 малюнків. Його творчість суттєво вплинула на наступні покоління митців і досі вважається однією з вершин світового мистецтва.