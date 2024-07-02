Про це Вадим Ворошилов “Karaya” написав у Instagram.

Вчора, 1 липня, російські окупаційні війська завдали удару ракетами «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому у Миргороді, де базуються українські літаки.

“Скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб військово-політичне керівництво звернуло увагу на важливість укриттів для маскування та часткового захисту абсолютно усіх повітряних суден на усіх без виключення аеродромах”, – написав льотчик.

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла також висловилась з цього приводу. Вона зазначає, що Олександр Сирський, як і його попередник на посаді Головнокомандувача Валерій Залужний, не виправили ситуацію з безпекою літаків та ППО. Нардепка наголошує, що Україна й далі втрачає військову техніку, як це сталося у Миргороді.