Президент України підписав закон щодо безперервного та безперешкодного здійснення прокурорами САП покладених на них функцій.

Про це інформує Верховна Рада України.

Президент України підписав закон, що забезпечує безперервне виконання функцій прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Закон, прийнятий Верховною Радою 18 липня, вносить зміни до законодавства, надаючи заступнику генерального прокурора право уповноважувати прокурорів на нагляд за дотриманням законів під час оперативно-розшукової діяльності.

Закон також дозволить забезпечити безперервне та безперешкодне здійснення прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури покладених на них функцій та узгодити статтю 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з положеннями Закону України «Про прокуратуру».