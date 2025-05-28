Інноваційні безпілотники LPP Holding зі штучним інтелектом для ЗСУ

Про це повідомляє ČTK із посиланням на співвласника компанії Радім Петраша.

Чеська компанія LPP Holding активно займається розробкою безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які управляються штучним інтелектом і демонструють високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вже зараз Збройні сили України отримали “сотні” таких дронів, що свідчить про їхню ефективність у бойових умовах.

Співвласник LPP Holding Радім Петраш представив модель дрона MTS на виставці IDET у Брно, де зазначив, що особливістю цього БПЛА є відсутність випромінювання сигналів під час польоту, що робить його практично невидимим для систем РЕБ.

Навігація дрона здійснюється завдяки алгоритмам штучного інтелекту, які в реальному часі аналізують зображення місцевості. Місія завантажується заздалегідь, що забезпечує автономність польоту та високу точність виконання завдань, навіть якщо GPS та інші сигнали повністю заглушені.

На даний момент LPP Holding виробляє близько 100 дронів щомісяця, а в планах компанії – збільшити виробництво до 20 одиниць на день. Радім Петраш підкреслив, що українські військові вже активно використовують ці безпілотники, і їхній успіх привернув увагу також Збройних сил Чехії.

Компанія LPP Holding об’єднує фахівців у сферах авіації, штучного інтелекту, машинобудування та оборонних технологій, що дозволяє їй створювати інноваційні рішення для сучасних військових потреб.

Крім того, 20 травня Міністерство оборони України кодифікувало лінійку оптоволоконних FPV-дронів “Хижак” REBOFF, які також стійкі до радіоелектронних впливів і здатні виконувати різноманітні бойові завдання.

Наприкінці квітня в Україні був запущений маркетплейс Brave1 Market – платформа новітніх технологій для військових, де підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати техніку для бойового використання, купуючи її за кошти своїх військових частин.