Чисельність населення України скоротилася з 42 млн у 2022 році до 35,8 млн у 2024-му і може знизитися до 25,2 млн до 2051 року.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець нагадав, що у 2023 році було ухвалено законодавчі зміни, які передбачають державне фінансування зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, у випадку отримання поранення, які впливають на репродуктивні функції.

Однак у разі загибелі військовослужбовців репродуктивні клітини підлягають утилізації, що спричинило суспільну критику через невідповідність ст. 16 Конституції України, яка передбачає збереження генофонду нації.

“Для розв’язання цього питання я, як Уповноважений ВР України з прав людини, запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції враховано”, — пише омбудсман.

Також уперше у 2024 році в межах програми медичних гарантій реалізується лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями. Для цього укладено 20 договорів із медичними закладами, а послугами скористалися понад 1 000 осіб. На програму спрямовано 106,5 млн грн.

Омбудсман наголосив на необхідності інформування громадян про доступні медичні гарантії та вдосконалення законодавства щодо біологічного батьківства. Він закликав розробити зміни до Цивільного кодексу, Сімейного кодексу та Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.