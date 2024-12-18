Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про інцидент із недопуском його представника до мобілізованого, який повʼязаний із працівниками Ковельського міського ТЦК та СП.

Про це йдеться у його дописі в Telegram.

До омбудсмена звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловікові завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами омбудсмена, представник у Волинській області оперативно виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Проте працівники ТЦК відмовилися виконувати вимоги уповноваженого та не надали можливості поспілкуватися із затриманим.

“Навіть після приїзду поліцейських, яких викликав мій Представник, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини”, – зазначив Лубінець.

Дмитро Лубінець наголосив, що дії працівників ТЦК суперечать Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України. Представник омбудсмена вже повідомив про цей випадок Волинську обласну прокуратуру та подав заяву до ДБР.