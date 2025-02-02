Минулого року завдяки зусиллям України та міжнародних партнерів, зокрема Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, вдалося повернути додому майже 600 маленьких українців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, рівно рік тому Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Сьогодні до неї вже приєдналися 41 країна та Рада Європи.

Завдяки спільним зусиллям України та зазначеної коаліції минулого року на батьківщину вдалося повернути 600 дітей, “але тисячі залишаються далеко від своїх домівок”, додав омбудсман.

“З 2014 року, після окупації Криму, Росія систематично викрадає українських дітей, позбавляючи їх національної ідентичності. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році ця політика набула масового характеру”, — написав Лубінець.

У контексті цього, він закликав Росію негайно припинити депортацію та повернути українських дітей додому, а інші країни запросив приєднатися до Коаліції та підписати Монреальське зобов’язання.

“Захист дітей — наш спільний обов’язок! Вдячні усім країнам, які вже доєдналися до коаліції! Разом ми маємо велику силу, але щонайважливіше: разом ми повертаємо додому дітей, отже — здійснюємо їхні мрії!” — наголосив Лубінець.