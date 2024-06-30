Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, робота з їхнього повернення є найскладнішою, оскільки у випадку з цивільними українцями держава-агресор не проводить обміни – лише повернення.

Про це сказав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, пише “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, у випадку з полоненими цивільними немає додаткових юридичних впливів на Росію задля їх повернення в Україну.

“Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на російську федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес”, – розповів Лубінець.

Омбудсман додав, що наразі Україна працює над поверненням майже 20 тисяч дітей та “десятків тисяч” українців, яких вважають зниклими безвісти. Також він відзначив участь Ватикану в поверненні на батьківщину українських полонених.

“До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою… Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України”, – сказав Лубінець.

Нагадаємо, під час останнього обміну полоненими, який відбувся 28 червня, вдалося повернути в Україну десятеро цивільних осіб, серед них Катерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павло Купрієнко, Микола Швець та Наталія Захаренко, яких утримували в Білорусі. Повернуті в Україну громадяни, за словами омбудсмана, потребують реабілітації.