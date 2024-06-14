Про це Лубінець повідомив у Telegram.

Увечері 14 червня Москалькова опублікувала список з 430 українських військовослужбовців, які “готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців”.

Вона звернулася до Лубінця з проханням “посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів”, щоб російські полонені теж швидше повернулися в РФ.

Український омбудсмен відповів, що здивований такою публікацією, адже цього ж дня сторони спілкувалися, від російських полонених передали листи. Однак Росія під час комунікації 14 червня не озвучила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових.

Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема за формулою “всіх на всіх”.