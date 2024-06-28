Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

«Невдовзі з’явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – зазначив Лубінець.

За його словами, такий механізм був розроблений під час першого Саміту миру.

«На саміті ми обговорювали повернення українських дітей. Також ми обговорювали повернення українських цивільних та військовополонених. Щодо дітей. Лунало багато нових ініціатив від інколи неочікуваних країн. Деталі я не можу розкрити, бо ми всі домовилися, що це – закрита частина, і ми її оприлюднимо тоді, коли втілимо її у життя, коли українське суспільство побачить результати», – сказав омбудсмен.

За результатами саміту, як розповів Лубінець, кілька країн висловили не просто зацікавлення, а поділилися своїми можливостями щодо повернення громадян України з території РФ. Також кілька країн приєдналися до коаліції щодо повернення українських дітей.

На думку Лубінця, посилення санкційного тиску на Росію є ефективним способом повернути громадян України.

«Час переходити до конкретики: це створення Міжнародного трибуналу (за злочин агресії – ред.), це накладання реальних економічних санкцій, зокрема, повне ембарго на російську нафту і газ. Тільки так росіяни зрозуміють, що їм дійсно треба повертати українських дітей, цивільних і військовополонених», – зазначив він.