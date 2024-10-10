Уповноважений Верховної Ради України з прав людини отримав офіційне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка була незаконно позбавлена свободи.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

“Жінка зникла безвісти у серпні 2023 року на ТОТ України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук. Звернення від рідних отримав і Офіс Омбудсмана. І лише у травні 2024 року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території РФ! Також було підтвердження від МКЧХ“, — зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що знову в російській неволі загинула людина, чий арешт було визнано Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Причини смерті молодої жінки поки що залишаються невідомими.

Лубінець повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала РФ.

Він зазначив, незаконні затримання і викрадення журналістів – зброя РФ проти свободи слова. Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право.