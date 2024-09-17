Близько 40% звільнених з полону – це люди, які раніше мали статус зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що сьогодні було проведено велику зустріч з рідними військовополонених та зниклих безвісти захисників України, на яку прийшли близько три сотні людей.

Лубінець розповів про комунікацію щодо повернення військовополонених з російською уповноваженою з прав людини та залучення представників третіх країн. Відповідали також на питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.

Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.

“Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ”, — зазначив Лубінець.

Він додав, що Офіс омбудсмена щоденно докладає всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну.

“Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право”, — підкреслив уповноважений з прав людини .