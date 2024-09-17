Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він повідомив, що сьогодні було проведено велику зустріч з рідними військовополонених та зниклих безвісти захисників України, на яку прийшли близько три сотні людей.
Лубінець розповів про комунікацію щодо повернення військовополонених з російською уповноваженою з прав людини та залучення представників третіх країн. Відповідали також на питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.
Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.
“Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені МКЧХ”, — зазначив Лубінець.
Він додав, що Офіс омбудсмена щоденно докладає всіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну.
“Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичаї війни, Женевські конвенції й міжнародне гуманітарне право”, — підкреслив уповноважений з прав людини .
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