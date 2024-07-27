Окупанти вивезли 1000 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини у Кабардино-Балкарію нібито з метою оздоровлення.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначив, що за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з “красою” російського регіону, який взяв шефство над Херсонщиною.

“Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням”, — зауважив Лубінець.

Він наголосив на тому, що діти під час такого відпочинку вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави. Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ, наголосив омбудсман.