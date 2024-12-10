Протягом 2024 року було офіційно підтверджено, що російські військові розстріляли 109 українських військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в етері телемарафону, передає “Укрінформ”.

“Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено багато менше”, — зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, російські окупанти систематично порушують права військовополонених, включно із розстрілами впритул, що є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Українські розвідувальні та правоохоронні органи продовжують збирати докази цих злочинів. Водночас уповноважений наголосив, що дієвої реакції від міжнародної спільноти поки що не було.