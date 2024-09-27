Про це повідомив Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території та не перешкоджає їх поверненню в Росію, якщо такі випадки мають місце.
“Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території”, — зазначив він.
Також він підкреслив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає механізмів обміну дітьми.
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