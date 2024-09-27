В одному з іноземних медіа, зʼявилася інформація про нібито укладену угоду з Катаром, яка передбачає обмін дітьми між Україною та Росією. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначив, що жодної угоди ніхто не укладав.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території та не перешкоджає їх поверненню в Росію, якщо такі випадки мають місце.

“Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території”, — зазначив він.

Також він підкреслив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає механізмів обміну дітьми.