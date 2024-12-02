Дмитро Лубінець заявив, що інформація російської уповноваженої з прав людини щодо небажання української сторони повернути військовополонених не відповідає дійсності.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

“Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!” — наголосив Лубінець.

Він зазначає, що російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому захисників.

Україна завжди демонструвала готовність до обмінів, зокрема до репатріації тяжкопоранених і тяжкохворих полонених, ініціюючи створення змішаної медичної комісії. Натомість РФ, яка справді гальмує процес повернення, досі уникає участі у створенні цієї комісії.