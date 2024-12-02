Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
“Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!” — наголосив Лубінець.
Він зазначає, що російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому захисників.
Україна завжди демонструвала готовність до обмінів, зокрема до репатріації тяжкопоранених і тяжкохворих полонених, ініціюючи створення змішаної медичної комісії. Натомість РФ, яка справді гальмує процес повернення, досі уникає участі у створенні цієї комісії.
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