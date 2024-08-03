Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсман зауважив, що лікарня, в якій проживали ВПО, була реорганізована, а новостворена державна установа, не могла отримати фінансування на їхнє утримання, через те, що внутрішньо переміщені особи не належать до категорії осіб, які можуть в ній перебувати.
З метою розв’язання проблеми, Лубінець звернувся до Мінреінтеграції, де й отримав відповідь про виділення коштів на утримання цих людей.
“На терміновій нараді прийнято рішення про виділення в повному обсязі коштів на утримання цих людей. Тепер заявники зможуть і надалі проживати в державній установі”, — зазначив омбудсман.
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