До початку 2025 року можна очікувати на позитивні новини щодо повернення українців з російського полону. Однак, слід зважати, що російська сторона може не дотриматись домовленостей і зірвати процес.

Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

“Щодо питання повернення військовополонених основний посередник – Об’єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ”, – сказав омбудсмен.

Також Лубінець наголосив, що кожне повернення української дитини з Росії – це “окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала”.

“Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати”, – сказав омбудсман.