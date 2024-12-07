Про це сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
“Щодо питання повернення військовополонених основний посередник – Об’єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від РФ”, – сказав омбудсмен.
Також Лубінець наголосив, що кожне повернення української дитини з Росії – це “окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала”.
“Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати”, – сказав омбудсман.
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