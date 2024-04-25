24 квітня зазначив, що Україна і Катар розширюють співпрацю у питанні повернення українців з Російської Федерації. Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, який уже опрацьовується російською стороною.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було», – йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що очікується повернення групи українських дітей додому. Наразі не розголошуються деталі, адже публічно повідомлятимуть про повернення вже після того, як діти будуть знаходитися в Україні.

Крім того, омбудсмен повідомив, що відбулася передача Катару списку з 561 української дитини. Повідомили, що він вже опрацьовується російською стороною.

Також, за словами Лубінця, обговорили питання повернення так званих «статусних» дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

«Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов’язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу», – підсумував він.