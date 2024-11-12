Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він відзначив вагому роль партнерів, зокрема Катару, у цій справі.
“Наш головний партнер у питанні повернення українських дітей — це Катар”, – заявив Лубінець.
Він додав, що кількість повернених дітей з Росії та окупованих територій України постійно зростає.
Лубінець також заявив, що за попередніми підрахунками, Росія примусово вивезла 19 546 українських дітей, хоча реальна цифра може бути набагато більшою і продовжуватиме зростати.
“Росія не надає жодної інформації про українських дітей. З мільйона півтора дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, важко сказати, скількох вже депортували. Але, на жаль, ця цифра, ймовірно, зростатиме”, – підкреслив він.
На міжнародній конференції в Європарламенті, присвяченій питанню повернення українських дітей, Лубінець звернувся до світової спільноти з проханням створити постійний орган для координації процесу повернення, а також активніше збирати дані про примусово переміщених дітей.
Він закликав країни долучитися до коаліції, спрямованої на підтримку дітей, розробити програми реабілітації та напрацювати механізми для притягнення винних до відповідальності.
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