Зусиллями української влади та за підтримки міжнародних партнерів Україні вдалося повернути 1002 дитини, які перебували в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Проте ще близько 20 тисяч дітей залишаються під контролем російських сил.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він відзначив вагому роль партнерів, зокрема Катару, у цій справі.

“Наш головний партнер у питанні повернення українських дітей — це Катар”, – заявив Лубінець.

Він додав, що кількість повернених дітей з Росії та окупованих територій України постійно зростає.

Лубінець також заявив, що за попередніми підрахунками, Росія примусово вивезла 19 546 українських дітей, хоча реальна цифра може бути набагато більшою і продовжуватиме зростати.

“Росія не надає жодної інформації про українських дітей. З мільйона півтора дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, важко сказати, скількох вже депортували. Але, на жаль, ця цифра, ймовірно, зростатиме”, – підкреслив він.

На міжнародній конференції в Європарламенті, присвяченій питанню повернення українських дітей, Лубінець звернувся до світової спільноти з проханням створити постійний орган для координації процесу повернення, а також активніше збирати дані про примусово переміщених дітей.

Він закликав країни долучитися до коаліції, спрямованої на підтримку дітей, розробити програми реабілітації та напрацювати механізми для притягнення винних до відповідальності.