В Україні за перше півріччя 2024 року було зареєстровано 97 706 випадків звернень щодо домашнього насильства.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що домашнє насильство є серйозною проблемою, яка часто залишається прихованою через страх щодо реакції кривдника й осуду від суспільства. Воно має різні прояви та може торкнутися кожного.

За словами Лубінця, усі, хто залучений до сфери запобігання та протидії домашньому насильству, мають надавати постраждалим всебічну підтримку.

Уповноважений ВР нагадав, що знаковою подією у цій сфері в Україні стало набуття чинності Стамбульської конвенції.

“Її ратифікація була моєю ключовою рекомендацією упродовж останніх років. Це дієвий механізм, який гарантує захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі”, — зауважив він.