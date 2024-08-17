Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через російське відео, на якому зафільмовано відрізану голову українського військовослужбовця.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“В мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна. Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною”, — йдеться у дописі Лубінця.

Омбудсмен звернув увагу на те, що подібні відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців.

“Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!” — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, російські військові зняли відео, на якому показано відрізану голову українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області. До злочину ймовірно причетні морські піхотинці РФ 155-ої бригади.