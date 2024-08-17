Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
“В мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна. Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною”, — йдеться у дописі Лубінця.
Омбудсмен звернув увагу на те, що подібні відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців.
“Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!” — наголосив Лубінець.
Нагадаємо, російські військові зняли відео, на якому показано відрізану голову українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області. До злочину ймовірно причетні морські піхотинці РФ 155-ої бригади.
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