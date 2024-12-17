Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що випадки силового примусу громадян до мобілізації, відомі як "бусифікація", поступово зменшуються.

Заява Лубінця.

За його словами, Офіс омбудсмена реагує на всі звернення українців щодо порушень під час мобілізаційної кампанії.

“У нас були випадки, коли я приймав рішення скеровувати подання, на підставі яких були відкриті й кримінальні провадження, і дисциплінарні провадження, в тому числі результатом стали дисциплінарне стягнення стосовно працівників ТЦК та СП”, – наголосив Лубінець.

Він додав, що цьогоріч було зафіксовано понад чотири тисячі скарг громадян на неправомірні дії співробітників територіальних центрів комплектування.

“На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, трошки погіршилась, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної “бусифікації”. Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються. Тільки за цей рік отримали понад 4 тис. подібних звернень”, – підкреслив омбудсмен.

Він додав, що попри зменшення подібних випадків, певні порушення у сфері мобілізації все ще фіксуються. Лубінець підкреслив важливість продовження роботи над захистом прав громадян у цій сфері.