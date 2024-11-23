Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у День пам'яті жертв Голодоморів, який відзначається сьогодні, закликав зробити все можливе, щоб ця трагедія залишилася не забутою, а інші держави — визнати, що Голодомор є геноцидом українського народу з боку радянського тоталітарного режиму.

Про це омбудсман написав у своєму Тelegram-каналі.

Лубінець наголосив, що голодомор є геноцидом українського народу, а його жертвами стали мільйони дітей, жінок та чоловіків.

“Їх прагнули заморити голодом, знищити лише тому, що вони — українці. І сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Зробімо все можливе, щоб ця трагедія залишилася не забутою. Ми вдячні кожній країні світу, яка визнає Голодомор — геноцидом. Закликаю інші держави ухвалити це рішення на рівні національного Парламенту”, — написав Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що о 16:00 треба запалити свічку пам’яті та вшанувати жертв Голодомору хвилиною мовчання.