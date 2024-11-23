Про це омбудсман написав у своєму Тelegram-каналі.
Лубінець наголосив, що голодомор є геноцидом українського народу, а його жертвами стали мільйони дітей, жінок та чоловіків.
“Їх прагнули заморити голодом, знищити лише тому, що вони — українці. І сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Зробімо все можливе, щоб ця трагедія залишилася не забутою. Ми вдячні кожній країні світу, яка визнає Голодомор — геноцидом. Закликаю інші держави ухвалити це рішення на рівні національного Парламенту”, — написав Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що о 16:00 треба запалити свічку пам’яті та вшанувати жертв Голодомору хвилиною мовчання.
“Зло повернулося. Його потрібно зупинити! Пам’ятаймо злочини радянського тоталітарного режиму. Зробімо все, щоб історія не повторилася!” — наголосив Лубінець.
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