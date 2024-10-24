Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, виступив з вимогою виключити Росію з Ради Безпеки ООН.

Про це він заявив у своєму Telegram.

“Перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду”, – написав Лубінець.

Лубінець звернув увагу на одну з головних проблем: Рада Безпеки ООН включає до свого складу країну, яка розпочала найбільшу війну з часів Другої світової. Він зауважив, що нещодавній візит Генерального секретаря ООН до цієї держави викликає серйозні питання про те, який сигнал це надсилає міжнародній спільноті.

“Глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.”, – наголосив обмудсман.

Він рішуче закликав до виключення Російської Федерації зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН, оскільки її участь підриває легітимність організації та заважає виконанню її основної місії – забезпечення миру у світі.