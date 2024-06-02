Про це він повідомив у Telegram.
“Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії”, – йдеться у повідомленні.
На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів, зазначив омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
Він заявив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Росією.
“Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями”, – написав він.
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