Про це він повідомив у Telegram.

“Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів, зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Він заявив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Росією.

“Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями”, – написав він.