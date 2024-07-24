З таким зверненням до ООН виступив омбудсмен Дмитро Лубінець, ідеться в його дописі в Telegram.

Уповноважений із прав людини нагадав, що Херсонес Таврійський внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, це унікальна історико-археологічна пам’ятка Криму.

Лубінець закцентував, що РФ розпочала масштабну операцію зі знищення української культурної спадщини ще у 2014 році.

“Майже 10 років на цей злочин реакції не було ніякої – пам’ятки історії безслідно зникали, а світ мовчав”, – висловився омбудсмен.

“Тепер же росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський! Там вони розпочали незаконні будівельні роботи на руїнах Херсонесу, фактично збудувавши нове місто – так званий історично-археологічний парк. Забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці. На місці стародавньої цитаделі звели амфітеатр, що створює навантаження на оригінальну споруду. Багато археологічних знахідок фактично викрадені РФ та вивезені до російських музеїв!” – додав Лубінець.

Він наголосив, що за руйнування культурної спадщини Росія має понести відповідальність згідно з міжнародним правом. Країна-агресорка також має повернути все викрадене з музеїв на тимчасово окупованих територіях, резюмував омбудсмен.