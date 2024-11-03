Про це йдеться у дописі омбудсмана, розміщеному у Telegram-каналі.
“Як Омбудсман України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини у РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути! Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна “не дає згоду”, щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини у РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!” – зазначив Лубінець.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запевнив, що наша країна “завжди готова приймати всі списки та всіх наших громадян”
“Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права! Зазвичай же гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство!” – наголосив він.
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