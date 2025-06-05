Лука Гуаданьїно знімає фільм про Сема Альтмана та OpenAI

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Лука Гуаданьїно, відомий режисер, який створив такі фільми, як “Назви мене своїм ім’ям” та “Суперники”, готує до зйомок нову комедійну драму під назвою “Штучний” (Artificial). Ця стрічка буде заснована на реальних подіях, що стосуються звільнення та швидкого повернення на посаду генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

Згідно з інформацією, опублікованою в The Hollywood Reporter, проєкт наразі перебуває на стадії обговорення. Продюсерами фільму стануть Девід Гейман та Джеффрі Кліффрод з Heyday Films, а також Саймон Річ, який вже підготував сценарій. Ведуться переговори з Дженніфер Фокс про її можливу участь у продюсерській команді.

Планується, що виробництво фільму розпочнеться цього літа для Amazon MGM, а зйомки проходитимуть у Сан-Франциско та Італії. Наразі триває пошук акторів, серед яких розглядаються Ендрю Гарфілд, Моніка Барбаро та російський актор Юрій Борисов.

Юрій Борисов відомий своїми ролями у фільмах “Анора”, “Калашніков” та “Т-34”. Він також має згадку у базі “Миротворець” через участь у проєктах, знятих в окупованому Криму. Борисова розглядають на роль Іллі Суцкевера, співзасновника та головного наукового співробітника OpenAI.

Сюжет “Штучного” зосереджений на подіях осені 2023 року, коли рада директорів OpenAI звільнила Сема Альтмана через занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, але вже через п’ять днів поновила його на посаді. За інформацією джерел, Ендрю Гарфілд зіграє роль Сема Альтмана, а Моніка Барбаро – головну технічну директорку Міру Мураті.

Цей фільм стане третьою спільною роботою Луки Гуаданьїно та Amazon MGM. У 2024 році на платформі вийшла стрічка “Суперники”, а у 2025 – “Після полювання” з Джулією Робертс та Ендрю Гарфілдом у головних ролях.