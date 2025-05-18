У Луганській області, що перебуває під окупацією, розпочнеться активний пошук тренерів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які планують працювати в віддалених регіонах Російської Федерації. Про це повідомив Олексій Харченко, начальник Луганської обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

За словами Харченка, спортивна інфраструктура в цих російських регіонах є недостатньо розвинутою, що створює потребу в кваліфікованих фахівцях. Для підтримки тренерів буде реалізована програма «Земський тренер», яка має на меті заохочення спеціалістів до переїзду та роботи в віддалених районах.

«Тренери матимуть можливість переїхати на Луганщину, отримати фінансові стимули та навчати місцевих дітей тим навичкам, які вони самі здобули», – зазначив Харченко. Він також підкреслив, що ця програма буде впроваджена на окупованих територіях України після завершення пілотного етапу.

Таким чином, окупаційна влада намагається розвивати спортивну освіту в регіонах, які контролює, використовуючи методи залучення фахівців з інших територій Росії. Це свідчить про прагнення покращити спортивну інфраструктуру та підвищити рівень підготовки молоді в цих регіонах.