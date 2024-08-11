Про це пише “Беларускі Гаюн”.
9 серпня 2024 року моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомила, що під час вильотів авіації ЗС РБ не було виявлено дронів, а також не здійснювалися запуски ракет із винищувача СУ-30 чи гелікоптера МІ-24.
Це свідчить про те, що заяви Лукашенка є безпідставними.
Лукашенко повідомив про знищення кількох цілей силами протиповітряної оборони Білорусі в п’ятницю о 19:04 на висоті півтора кілометра.
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