Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було зафіксовано дронів, попри заяви Олександра Лукашенка.

Про це пише “Беларускі Гаюн”.

9 серпня 2024 року моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомила, що під час вильотів авіації ЗС РБ не було виявлено дронів, а також не здійснювалися запуски ракет із винищувача СУ-30 чи гелікоптера МІ-24.

Це свідчить про те, що заяви Лукашенка є безпідставними.

Лукашенко повідомив про знищення кількох цілей силами протиповітряної оборони Білорусі в п’ятницю о 19:04 на висоті півтора кілометра.