Про це повідомляє БЕЛТА.
Зазначається, що це доручення з’явилося після ліквідації “напруженості та відведення військ з українського боку”.
“Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій”, — заявив білоруський диктатор.
Разом з тим, Лукашенко всіх попередив, що треба не пропустити можливих загроз на північно-західному напрямку.
“Північно-західний напрямок — там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, щоб втягнути у ці розбірки, у цю війну. Не можна цього допустити”, — наголосив Лукашенко.
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