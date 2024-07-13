Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська на південних рубежах до місць постійної дислокації на тлі "напруження біля кордону з Україною".

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що це доручення з’явилося після ліквідації “напруженості та відведення військ з українського боку”.

“Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій”, — заявив білоруський диктатор.

Разом з тим, Лукашенко всіх попередив, що треба не пропустити можливих загроз на північно-західному напрямку.

“Північно-західний напрямок — там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, щоб втягнути у ці розбірки, у цю війну. Не можна цього допустити”, — наголосив Лукашенко.