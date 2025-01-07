Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою точку зору щодо політичної ситуації в Україні та Білорусі. Під час Різдвяної служби він зазначив, що вважає існуючий в Білорусі режим диктатури кращим за демократію, яка панує в Україні.

Про це повідомляє БелТА.

“Краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні”, – заявив він.

Лукашенко підкреслив, що країна змогла зберегти стабільність навіть у важких зовнішньополітичних умовах. За його словами, Білорусь пройшла через численні труднощі, але змогла утриматися на плаву, не допустивши серйозних кризових ситуацій.

“Ми йшли по тонкому льоду, але жодного разу не проломили лід і не провалилися в цю холодну воду. Це – наше головне досягнення”, – зазначив президент.

Говорячи про зовнішню політику, Лукашенко зазначив, що багато країн намагаються втягнути Білорусь у військові конфлікти. За його словами, такі спроби здійснюються, зокрема, через тиск з боку українського лідера Володимира Зеленського.

“Всюди щось… Фермери щось ламають, гноєм закидають уряд, війни йдуть і таке інше. Зброяться. А цей маленький острівець (не такий вже й маленький, як я вважаю, але острівець) – мирний”, – сказав він.

Президент також звернув увагу на нещодавній виступ Зеленського, коли той виголосив лозунг “Живе Білорусь!”. Лукашенко відреагував на це, зазначивши, що подібні заяви є натяком на те, що в Білорусі може змінитися політична ситуація, подібно до тієї, що склалася в Україні.

“Ну, живе. Звісно, живе. Він, правда, сказав, що скоро по всій Білорусі всі будуть ці лозунги вимовляти. Він якось натякав, що скоро в нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю: ‘Не дай Боже'”, – сказав Лукашенко.

Він наголосив, що для Білорусі важливо зберігати стабільність і не піддаватися зовнішньому тиску. Тому країна повинна залишатися стійкою у складних умовах.