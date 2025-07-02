Лукашенко оголосив про помилування 16 осіб за екстремістські злочини у 2025 році

Як повідомляється на офіційному сайті пресслужби білоруського лідера

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого не визнають низка країн, оголосив про помилування 16 осіб, які були засуджені за різні злочини, включаючи “екстремістські”. Цю інформацію підтвердила пресслужба білоруського лідера.

Хоча імена помилуваних не розголошуються, відомо, що серед них є вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років, двоє мають хронічні захворювання, а один – інвалідність. Дев’ять з помилуваних мають неповнолітніх дітей.

“Всі вони розкаялися у скоєному і взяли на себе зобов’язання не порушувати закон.” – Пресслужба Лукашенка

Це вже друге помилування, яке відбулося у 2025 році. Перше сталося 7 травня, коли Лукашенко помилував 42 політв’язнів.

Раніше президент підписав закон “Про амністію у зв’язку з 80-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, який стосуватиметься близько 8 тисяч осіб. Однак цей закон не поширюється на політв’язнів, як зазначає DW.

Помилування політв’язнів та екстремістів

4 липня 2024 року Лукашенко підписав закон про амністію, який не передбачав полегшення для осіб, причетних до “екстремістської та терористичної діяльності”. Проте тоді 10 політичних в’язнів були звільнені, серед яких троє жінок і семеро чоловіків. Правозахисний центр “Вясна” уточнював, що частина з них вийшла на свободу не за амністією, а як помилувані.

30 липня Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, який був засуджений до страти за шість статей, включаючи агентурну діяльність і тероризм. Крігер став одним з політв’язнів, яких обміняли між країнами Заходу та Росією 1 серпня.

16 серпня президент підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за “злочини протестного спрямування”. За словами соратника Світлани Тихановської Франака Вячорки, частина цих політв’язнів вже була звільнена у липні та серпні, а указ лише формалізував цей процес.

У подальшому, 4 вересня, 16 вересня, 7 листопада, 20 листопада, 9 грудня та 28 грудня 2024 року Лукашенко помилував ще сотні осіб, засуджених за “екстремістські” та протестні злочини.

24 січня 2025 року президент помилував ще 15 людей, а 7 травня 2025 року – 42 політв’язнів.