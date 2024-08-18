Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його змусили перекинути до кордону з Україною значну частину армії через розміщення Києвом понад 120 тисяч військовослужбовців поблизу кордону. Це сталося наприкінці червня – на початку липня, під час підготовки до параду до Дня незалежності Білорусі.

Про це він заявив в інтервʼю “Россия”.

Лукашенко зазначив, що під час певного періоду до Білорусі перемістилися військові підрозділи та техніка, зокрема з Росії, які брали участь у параді.

Він вважає, що США передали Україні інформацію про ці переміщення, що призвело до побоювань, що Росія може знову атакувати з території Білорусі.

У відповідь на це Україна перекинула до 120 тисяч військовослужбовців, а Лукашенко змушений був посилити свої війська, перекинувши майже третину армії. Він також прокоментував операцію ЗСУ у Курській області, назвавши це “підвищенням ставок”.

“Я згоден із Путіним, коли він сказав, що йде боротьба на підвищення ставок. Що вони (українська влада — ред.) хочуть, якщо раптом будуть переговори, виграти сильнішу позицію. Так і Захід каже, а в Україні про це мріють. Але постає інше питання: у такій ситуації й подібних, хто з ними вестиме переговори?” — сказав очільник РБ.

Лукашенко вважає, що дії України є “неправильними” у контексті боротьби з Росією, яка ще не розпочала активні бойові дії. Він попереджає, що такі кроки можуть спровокувати Росію на “ядерний удар”.