Про це він заявив в інтервʼю “Россия”.
Лукашенко зазначив, що під час певного періоду до Білорусі перемістилися військові підрозділи та техніка, зокрема з Росії, які брали участь у параді.
Він вважає, що США передали Україні інформацію про ці переміщення, що призвело до побоювань, що Росія може знову атакувати з території Білорусі.
У відповідь на це Україна перекинула до 120 тисяч військовослужбовців, а Лукашенко змушений був посилити свої війська, перекинувши майже третину армії. Він також прокоментував операцію ЗСУ у Курській області, назвавши це “підвищенням ставок”.
“Я згоден із Путіним, коли він сказав, що йде боротьба на підвищення ставок. Що вони (українська влада — ред.) хочуть, якщо раптом будуть переговори, виграти сильнішу позицію. Так і Захід каже, а в Україні про це мріють. Але постає інше питання: у такій ситуації й подібних, хто з ними вестиме переговори?” — сказав очільник РБ.
Лукашенко вважає, що дії України є “неправильними” у контексті боротьби з Росією, яка ще не розпочала активні бойові дії. Він попереджає, що такі кроки можуть спровокувати Росію на “ядерний удар”.
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