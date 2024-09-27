Його заяву цитує Белта.

Він підкреслив, що нещодавні зміни в ядерній доктрині Росії, підтверджені президентом Володимиром Путіним, свідчать про готовність застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Білорусі.

“Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна. Нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується”, – заявив білоруський диктатор під час зустрічі зі студентами Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки.

Лукашенко зазначив, що оскільки Росії можуть відповісти на ядерний удар, вона застосує одразу весь арсенал, “а це вже світова війна”. Він закликав Захід бути обережним, оскільки “червона лінія – це державний кордон”, і наголосив, що у разі її порушення відповідь буде миттєвою.