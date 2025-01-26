Про це пише видання “Белта”.
Разом з тим “вічний” президент Білорусі не стверджує, що у поточному році остаточно закінчиться російсько-українська війна, навпаки, є ймовірність того, що конфлікт триватиме роками.
“Якась розв’язка українського конфлікту вже буде цього року. Я не кажу, що закінчиться війна та інше. Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але ж розв’язка буде. Світло в кінці тунелю з’явиться цього року”, — сказав Лукашенко, додавши, що США не змусять Росію діяти в їхніх інтересах щодо України.
Також він назвав себе прихильником миру в Україні й наголосив на необхідності якомога скорішого завершення війни.
“Ми не хочемо війни, ми не хочемо загибелі людей. Тому що загинуть мільйони. Кому це треба? Треба зараз зупинитися. І це в інтересах насамперед Європи”, — сказав Лукашенко.
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходять президентські вибори, які з великою ймовірністю продовжать 30-річне правління “останнього диктатора Європи”.
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