Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що вже цього року “буде якась розв'язка українського конфлікту".

Про це пише видання “Белта”.

Разом з тим “вічний” президент Білорусі не стверджує, що у поточному році остаточно закінчиться російсько-українська війна, навпаки, є ймовірність того, що конфлікт триватиме роками.

“Якась розв’язка українського конфлікту вже буде цього року. Я не кажу, що закінчиться війна та інше. Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але ж розв’язка буде. Світло в кінці тунелю з’явиться цього року”, — сказав Лукашенко, додавши, що США не змусять Росію діяти в їхніх інтересах щодо України.

Також він назвав себе прихильником миру в Україні й наголосив на необхідності якомога скорішого завершення війни.

“Ми не хочемо війни, ми не хочемо загибелі людей. Тому що загинуть мільйони. Кому це треба? Треба зараз зупинитися. І це в інтересах насамперед Європи”, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходять президентські вибори, які з великою ймовірністю продовжать 30-річне правління “останнього диктатора Європи”.