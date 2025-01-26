Про це Лукашенко заявив на пресконференції в день “виборів”.

“Якщо в ім’я довіри і справедливості – то крім білоруської армії у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це – тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід.

Але, щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини”, — сказав Лукашенко.